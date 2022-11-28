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الإثنين، 28-11-2022 02:14 م

النجار: لدينا خطة طموحة للحد من فاقد المياه

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم لتجربة تكنولوجيا أميركية حديثة لكشف تسريبات شبكات المياه استمرارا لتنفيذ استراتيجية خفض الفاقد المائي في الأردن ونقل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الحد من تسربات الشبكات وخفض الفاقد.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المذكرة جاءت مع إحدى الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال وتحقيقا للتكامل بين إدارة قطاع المياه وشركاتها والمؤسسات العالمية صاحبة الاختصاص في كشف تسريبات خطوط المياه وخفض الفاقد وفق أحدث المستويات المتقدمة ونقل الخبرات التقنية والفنية الحديثة.


وزير المياه والري محمد النجار قال خلال رعايته توقيع المذكرة التفاهم بين شركة مياه الأردن مياهنا وشركة LWF الأميركية إن قطاع المياه يدرك تماما حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر.

 

وأكد أن لدى قطاع المياه خطة طموحة للحد من فاقد المياه كونه أحد القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاع المياه، من خلال الإسراع بإيجاد حلول فعالة للحد من الفاقد خاصة وأن استراتيجية الفاقد المائي تسعى لتخفيض نسبة الفاقد إلى أقل من 25% على الصعيد الوطني بحلول العام 2040، وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.


وأوضح الوزير أن هذه المذكرة تتضمن قيام الشركة بعمل مسوحات ميدانية لمسافة 20 كيلو متر لخطوط المياه في مناطق شركة مياهنا تتحمل الشركة الأميركية كامل كلفتها كتجربة ريادية لتقوم بعدها سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا بتقييم هذه التكنولوجيا الحديثة ونتائجها وجدواها في إمكانية الاستفادة منها على نطاق أوسع.

 




 

 


 

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