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الإثنين، 28-11-2022 06:04 م

النجار: مكتبة الأسرة من أهم برامج وزارة الثقافة بالنظر لفاعليتها المجتمعية التنموية

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن مشروع مكتبة الأسرة يعد من أهم برامج وزارة الثقافة، بالنظر لفاعليته المجتمعية التنموية والخدمات التي يقدمها لأكبر عدد من المستفيدين، مشيرة إلى أن الوزارة من خلال إصداراتها توفر مكتبة متنوعة المعرفة لكل بيت وأسرة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، لفتت النجار إلى قرار الحكومة اعتماد يوم وطني للقراءة لما تمثّله القراءة من رفع لمستوى الوعي وإغناء المعارف، وتشجيع الجميع على القراءة وتعزيزها في المجتمع وجعلها عادة يومية.

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