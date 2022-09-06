النجار: موازنة وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية المقدرة بـ 14 مليون ضعيفة جدا

الوكيل الاخباري-

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رفضت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار توصيف وزارة الثقافة بأنها على الهامش، مؤكدة أنها من خلال موقعها كوزيرة للثقافة لا تسمح بتهميش الوزارة حتى لو كان هناك اعتقاد عام بذلك، وأن دور الوزارة تمكين الشرائح الثقافية كافة.وأكدت النجار أن موازنة وزارة الثقافة، والمكتبة الوطنية المقدرة بـ 14 مليون ضعيفة جدا، وأن المطلوب اليوم وضع رؤية مستقبلية مع مراعاة تقييم الواقع الراهن للثقافة في الأردن، منوهة إلى البدء بحوار وتفكير استراتيجي ضمن شراكات فاعلة مع أصحاب العلاقة.وقالت النجار خلال استضافتها في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم شركة زين، والذي حضره أكثر من 90 مشاركا ومشاركة من الصحفيين والصحفيات، ومختلف الشرائح الثقافية في الأردن، إن الاستثمار في الثقافة نادر بالرغم من التنوع في القصص والسردية الأردنية.وأكدت النجار أن الأردن مكان لولادة المواهب، ولديه الكثير من الطاقات الشابة، والإمكانيات الإبداعية الشعرية، والموسيقية، والفلسفية، والفكرية، مشيرة إلى ضرورة وجود منصة إلكترونية، أو قاعدة بيانات ترسم خارطة للمثقفين، والكتاب، والشعراء، والمبدعين في المحافظات الأردنية.وأضافت أن الأردن واجه بعض التحديات في مئويته الأولى، وعانى من بعض الإخفاقات، إلا أن المئوية الثانية تُبشر بأن يكون الأردن مؤثرا في الفعل الثقافي.