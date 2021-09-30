النجار يؤكد أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تشغيل وصيانة محطات المياه

الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام الخاص والدور المهم للشركات الهندسية الاستشارية لقدرتها وخبرتها العالية في تشغيل وصيانة محطات المياه.



وشدد النجار، خلال لقاء اليوم الخميس، مع أعضاء منتدى الأعمال الهندسي في نادي الملك الحسين حول دور الاستشاري الأردني في مواكبة التطور في تنفيذ وتشغيل محطات المياه، على ضرورة استحداث اختصاص جديد لتشغيل وصيانة محطات المياه مع دائرة العطاءات الحكومية وقال إن وزارة المياه والري أنهت العمل على المواصفات الفنية لأربع محطات لتشغيلها من قبل القطاع الخاص والعمل جار على 32 محطة جديدة.



وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى أداء إنجاز المشاريع المنفذة وحسن تنفيذها، وكذلك تقليل المخاطر وتحقيق العدالة ومعايير النزاهة والشفافية وفق أحكام القانون.

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