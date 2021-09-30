الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

حقن طفلة عمرها 4 أعوام بلقاح كورونا بالخطأ وهذا ماحصل

عفو خاص مشروط عن الأحداث والنساء في العراق

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

26 ألف جرعة لقاح أعطيت الخميس

الأردن يسمح بمرور المركبات عبر معبر وادي عربة بالاتجاهين

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

جلسة حوارية حول الواقع السياحي في الكرك

روسيا تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا

النجار يؤكد أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تشغيل وصيانة محطات المياه

مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الأولى من مشروع بنيان

الخميس، 30-09-2021 05:30 م

النجار يؤكد أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تشغيل وصيانة محطات المياه

وزارة المياه


 الوكيل الاخباري  - أكد وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام الخاص والدور المهم للشركات الهندسية الاستشارية لقدرتها وخبرتها العالية في تشغيل وصيانة محطات المياه.

وشدد النجار، خلال لقاء اليوم الخميس، مع أعضاء منتدى الأعمال الهندسي في نادي الملك الحسين حول دور الاستشاري الأردني في مواكبة التطور في تنفيذ وتشغيل محطات المياه، على ضرورة استحداث اختصاص جديد لتشغيل وصيانة محطات المياه مع دائرة العطاءات الحكومية وقال إن وزارة المياه والري أنهت العمل على المواصفات الفنية لأربع محطات لتشغيلها من قبل القطاع الخاص والعمل جار على 32 محطة جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى أداء إنجاز المشاريع المنفذة وحسن تنفيذها، وكذلك تقليل المخاطر وتحقيق العدالة ومعايير النزاهة والشفافية وفق أحكام القانون.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202129182426930106798

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

وزارة الصحة

26 ألف جرعة لقاح أعطيت الخميس

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الأردن يسمح بمرور المركبات عبر معبر وادي عربة بالاتجاهين

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

9202128133525313114675

جلسة حوارية حول الواقع السياحي في الكرك

الأمن العام

مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الأولى من مشروع بنيان

أخبار متعلقة
وزارة المياه

وزارة المياه تنفي تبادل المياه مقابل الكهرباء مع سوريا

مزاعين

مزارعون في مأدبا يطالبون بإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء نضوب مياه سد الوالة

w

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

9202118123111253613623

وزارة المياه: نفاد مياه سد الوالة نتيجة طبيعية لتراجع الامطار

f

المياه تعقد ورشة عن التخطيط السنوي للتوعية المائية

f243bf3f-5681-4f5e-a407-c5378ea7ac51

باقة حكومية سارة للأردنيين اليوم