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السبت، 24-07-2021 04:44 م

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - تفقد وزير المياه والري المهندس محمد النجار يرافقه أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة عددا من المرافق المائية والآبار ومحطات الضخ في محافظة الكرك، والتقى بعدد من وجهاء وأعيان ونواب المحافظة للوقوف على سير تنفيذ إجراءات سلطة المياه لتحسين الواقع المائي و التزويد المائي وضمان انعكاس ذلك على وصول المياه لجميع المناطق بعدالة. 

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واستمع النجار خلال الجولة اقتراحات وشكاوى المواطنين هناك، الذين طالبوا أن يكون هناك حلول سريعة لمشكلة نقص المياه خلال فصل الصيف الحالي.
وأكد نواب المحافظة على ضرورة وضع خطة أمنية واضحة المعالم لمعالجة مشكلة شح المياه في المحافظة من خلال حفر الآبار وصيانة الموجود منها، وكذلك تشديد الرقابة على موضوع سرقة المياه، والعمل على تحسين شبكات توصيل المياه. 


كما اطلع الوزير في محطة مياه اللجون ومحطة مياه الغوير ومرافقيه على الجهود المبذولة الهادفة إلى تحسين الواقع المائي وتأمين احتياجات فصل الصيف الحالي مؤكدا حرص الوزارة/ سلطة المياه على دعم كافة الاحتياجات التي تصب في تحسين الواقع المائي.


وأكد على عزم الوزارة تنفيذ عدد من مشاريع المياه في مناطق مختلفة من محافظة الكرك لخدمة المواطنين فيها بما يضمن تحسين انظمة المياه والتزويد لجميع المواطنين.


ودعا النجار إلى الإسراع بإعادة تأهيل بعض الآبار المزودة للمياه في محافظة الكرك وتجهيزها خلال أقصر وقت، والاستعجال بتوفير كافة المستلزمات لها لتأمين كميات مياه إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص.


واستمع الوزير خلال جولة ميدانية على عدد من المواقع الى ابرز التحديات مؤكدا على جميع  الكوادر الفنية والمشغلين بالتحلي دوما بالمسؤولية والجاهزية العالية والسعي الجاد والاستماع لملاحظات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم . 


وشدد وزير المياه والري على متابعة أدوار المناطق واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ضبط أي استخدامات غير مشروعة وتنفيذ جولات تفتيشية في مناطق الدور والتأكد من عدم وجود أي حالات لهدر المياه لضمان انتظام وصول المياه للمواطنين بعدالة.


 




 

 


 

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