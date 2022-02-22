النجار يدعو إلى زراعة الأشجار لمكافحة تغيرات المناخ

الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الثلاثاء، زراعة عدد من المساحات المجاورة لسد الملك طلال في محافظة جرش والمناطق المطلة على الأغوار بأشجار حرجية وأشجار مثمرة.

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وحضر الاحتفال أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة ومحافظ جرش محمد أبو رمان وعدد من موظفي سلطة وادي الأردن، وبمشاركة فعاليات طلابية وكشفية من عدد من مدارس مناطق الأغوار ضمن احتفالات الممكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستون وعيد الشجرة وضمن جهود الوزارة في زيادة المساحات الحرجية والغابات.

وقال النجار إن الوزارة وضمن الجهود الحكومية لتعزيز الزراعة والتوسع في زراعة الغابات والحراج وزاعة أشجار مثمرة بدأت بزراعة عدد من المواقع المائية والسدود والمنشات والمباني التابعة لسلطة وادي الأردن بهدف مواجهة التحديات المناخية والمحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وإيجاد مساحات خضراء تكون متنفس للمواطنين.



وأشار إلى أن عمليات الزراعة ستشمل عدد من المديريات التابعة لسلطة وادي الأردن في مناطق ضرار فنوش والشونة الجنوبية ورويحة وشمال البحر الميت ومناطق القليعات وتلال الذهب إضافة إلى منطقة سد الملك طلال.

ودعا الوزير إلى التوسع بزراعة الأشجار في جميع المناطق بهدف تعزيز الواقع البيئي والحد من تحديات المناخ.