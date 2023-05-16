النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المياه والري المهندس محمد النجار أنه سيتم توفير كميات إضافية من مياه الشرب بطاقة 4 مليون م3 خلال الصيف الحالي وضخها لغايات الشرب عبر قناة الملك عبدالله.

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وقال النجار، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تجهيز وحفر 12 بئر جديدة وضخ المياه من القناة إلى محطة زي، لافتا إلى أنه سيكون لها آثار واضحة على تحسين التزويد المائي لجميع المناطق وزيادة الكميات المتاحة.

وبين النجار أن الحكومة تولي تأمين مصادر مياه إضافية لغايات الشرب كل الاهتمام من خلال وزارة المياه والري التي تعمل جاهدة لتأمين الاحتياجات المتزايدة والطلب المتسارع على المياه حيث تم إنجاز أول بئر بطاقة ١٠٠ متر مكعب/ الساعة لسرعة تأمين احتياجات الصيف الحالي والعمل جار لاستكمال الآبار الأخرى.

وأضاف أنه بالرغم من كل الاجراءات التي تتخذها الوزارة الا أن هناك مزيدا من الأعباء التي تتزايد بسبب مختلف الظروف التي يعلمها الجميع، مناشدا المواطنين أن يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة وادي الأردن في حماية مقدرات المياه والمحافظة عليها مما سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المواطنين والمزارعين وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.