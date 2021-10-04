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الإثنين، 04-10-2021 12:31 م

النجداوي لـ الوكيل : شركة خاصة ستقوم بإزالة العمارة المتصدعة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمان الكبرى ، المهندس حسام النجداوي أنه سيتم استدراج شركات متخصصة من القطاع الخاص ، لغايات العمل على تنفيذ قرار محافظ العاصمة ياسر العدوان القاضي بإزالة العمارة المتصدّعة في شارع الأردن بالعاصمة عمان .

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وأشار النجداوي الاثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" إلى أنه سيتم استدراج الشركات المعتمدة لدى الأمانة من أجل تنفيذ قرار الإزالة ، بحيث تتصف بالقدرات العالية ، لامتلاكها الطرق الطرق والأساليب الفنية .

 

" إزالة العمارة يتطلب قدرات فنية هائلة ، حيث تتواجد  العمارة المتصدعة في منطقة استراتيجية يكثر بها السكان ، وتكثر حركة السير فيها ، ما يعني ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة ، تحسّبا من الأضرار التي قد تنجم عن هدم العمارة " ، وفق النجداوي .

 

وأوضح أن هنالك اجتماع مرتقب بين الجهات المعنية ، من بينها مديرية الدفاع المدني ، لغايات وضع خطة الإزالة ، منوها أنه يتم التواصل مع نقابة المهندسين لغايات اعتماد تلك الشركات التي سيتم استدراجها .

 

وعن توقيت إزالة العمارة ، بين أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة ، بعد اعتماد الشركة التي ستقوم بإزالة العمارة .

 

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