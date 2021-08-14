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السبت، 14-08-2021 02:31 م

النجوم الأردنيون يتنافسون بالبحرين ،، أبرزهم ثلاثي الوحدات السابق

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
باتت الملاعب البحرينية سوقا "كروية" مهمة للمواهب الأردنية، وأصبح النجم الأردني مطلوب بشدة لتمثيل الأندية هناك، وإن لم يكن المستوى الفني أفضل من دورينا المحلي، إلا أن العائد المالي جيد بعض الشيء مما يجعل هجرة نجومنا مبررة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بأنديتنا.اضافة اعلان


 

 
وكان لاعب معان السابق محمود مشعل آخر اللاعبين المنتقلين للدوري البحريني، حيث سيمثل فريق الشباب في منافسات الموسم الكروي الجديد، والذي يقوده المدير الفني الأردني إبراهيم حلمي .

وسبق مشعل، ثلاثي الوحدات السابق يزن ثلجي، صالح راتب وسعيد مرجان ، حيث سيلعب الأخير للرفاع الشرقي للموسم الثاني على التوالي، أما راتب فسيلعب للخالدية وثلجي للأهلي.

ويضم الأهلي بالإضافة لثلجي ثنائي الجزيرة السابق زيد جابر وعبدالله العطار، كما يلعب قائد الجزيرة السابق نور الدين الروابدة للمحرق البحريني، أما خالد الصياحين فسيلعب لنادي البحرين .

 




 

 


 

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