النجومُ الخمس لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في التقييم العالمي QS Stars بحقل التعليم والتعلّم الإلكتروني

الوكيل الاخباري - حصلت جامعةُ الأميرة سميّة للتكنولوجيا على النجومِ الخمسِ في التقييم العالمي QS Stars في حقل التعليم والتعلّم الإلكتروني، والمرتكز على انخراط الطلبة مع أساتذتهم في محاضرات تفاعلية، وعلى الخدمات والتكنولوجيا المقدَّمة من قبل الجامعة، وتصدير الخدمات وتبادل الخبرات، والالتزام بتطوير التعليم الإلكتروني وديمومته.

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هذا وهنأت صاحبةُ السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، مؤكدةً سموها على أهمية الإنجاز في دعم تنافسية الجامعة عالمياً، وضرورة البناء عليه واستثماره بما يخدم تطلعاتها المستقبلية.

وبدوره ثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الإنجاز الذي يشكّل علامة بارزة تُوّجت فيها جهود الجامعة في مجال التعليم الإلكتروني الذي تعود جذور العمل فيه إلى عام 2006، مبيناً أن الجامعة أنشأت مركز التعلّم الإلكتروني عام 2016 ليكون محرّكاً رئيسياً لعملية التعليم والتعلّم الإلكتروني في مختلف برامجها.

من جانبها أفادت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أن الإنجاز يدعم مسيرة الجامعة في تطوير مناهجها، ويتيح فرصاً كبيرةً للأبحاث العلمية في ثورة تكنولوجيا العلومات والاتصالات.



كما أشار مدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور عدي الطويسي إلى وجود خطط تطوير يتم تنفيذها لتشمل البنية التحتية، والتطوير البرمجي، وأساليب التقييم والاختبارات المضبطة، وتطوير المهارات وبناء القدرات لدى المدرسين والطلبة، ودخول المنافسة العالمية ببرامج نوعية.

وبيّن مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد في الجامعة الدكتور عمار الرشدان، أن هذا الاستحقاق يُضاف إلى سلسلة اعتمادات دولية حصلت عليها الجامعة بما يحقق رؤيتها في تجويد العمليتين الأكاديمية والإدارية وفق متطلبات نظم الجودة والاعتماد المحلية والعالمية.

ويعدُّ QS STARS RATING نظام تقييم لأداء الجامعات حول العالم، استحدثته مؤسسة QS intelligence unit عام 2010، ويقدم تقييمات أكثر عمقاً ودقة، ويعتمد مجموعة من المعايير تتمثّل بالتدريس والبحث العلمي، والتوظيف في الجامعة، والمسؤولية الاجتماعية، ومعيار العالمية والشمولية، والتسهيلات التي تعكس جودة الخدمات والمرافق المتاحة للطلبة، ومعيار خدمة المجتمع.



يذكر أن الجامعة حصلت في العام الماضي على النجوم الخمس، دفعةً واحدة، وفي جميع محاور QS Stars Rating العالمي، وكانت الأولى من بين الجامعات الأردنية التي تنال هذا التقييم دون المرور بمراحله المتدرجة، من الثلاث نجوم إلى الخمس، والأولى في المنطقة التي تحصل على النجوم الخمس لكل محور من محاوره.



كما سبق وحلت الجامعة حسب التصنيف العربي للجامعات2021 QS Ranking في المركز الأول محلياً، وفي المرتبة ١٥ من بين 1300 جامعة عربية، في معيار نسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وأن جميع كلياتها معتمدة اعتمادا دولياً: كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال AACSB، وABET لبرامج كليتي الملك عبدالله الثاني للهندسة، والملك الحسين لعلوم الحوسبة.