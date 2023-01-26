النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن

الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الخميس، السفير النرويجي في الأردن ايسبين ليندباك، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

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حيث أكدت السقاف خلال اللقاء على أهمية استثمار العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد تطوراً متزايداً، لافتة الى اهمية الشراكة الأردنية النرويجية وضرورة دعمها وتعزيزها في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.



وقالت إن هناك عمل جاد من قبل الحكومة الأردنية لتحسين واقع الاستثمار في المملكة وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، فتم إجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية التي أفضت الى تطورات مهمة، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة في الشأن الاستثماري، مؤكدة أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعتبر من القوانين الجاذبة والمحفز للاستثمار وضمن أفضل الممارسات العالمية.



واستعرضت السقاف أهم المزايا التنافسية للاقتصاد الأردني، وأهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي أتاح للمنتج الأردني الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية واسعة النطاق والعالمية التي يتمتع بها الأردن، إضافة إلى تطرقها لأهم الفرص الاستثمارية والتي توزعت على العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، واهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



من جهته، أشاد السفير النرويجي ايسبين ليندباك، بمتانة العلاقات الثنائية القائمة بين الأردن والنرويج وحرص بلاده على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين.



وقال اننا نهدف إلى تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن، من خلال دعم برنامج الأردن للإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون في مجال الابتكار والاستثمارات من الشركات النرويجية.