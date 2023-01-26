الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

موكب جنائزي مهيب في وداع شهداء مجزرة جنين ومخيمها

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة الى نحو 3 مليارات دينار

هل قررت الصحة العالمية انتهاء تصنيف كورونا كجائحة؟

الجامعة العربية تدين اقتحام مخيم جنين

تحويلات مرورية في عمّان الجمعة والسبت - تفاصيل

انهيار متواصل لليرة اللبنانية .. الدولار بـ 60500 ليرة

نشر تعديلات مقترحة على قانون نقابة الصيادلة شباط المقبل

الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء جنين

ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي الأميرة بسمة - صور

فوز الأمير علي برئاسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

الخميس، 26-01-2023 04:21 م

النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن

WhatsApp Image 2023-01-26 at 4.18.43 PM


الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الخميس، السفير النرويجي في الأردن ايسبين ليندباك، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. 

اضافة اعلان


حيث أكدت السقاف خلال اللقاء على أهمية استثمار العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد تطوراً متزايداً، لافتة الى اهمية الشراكة الأردنية النرويجية وضرورة دعمها وتعزيزها في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. 


وقالت إن هناك عمل جاد من قبل الحكومة الأردنية لتحسين واقع الاستثمار في المملكة وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، فتم إجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية التي أفضت الى تطورات مهمة، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة في الشأن الاستثماري، مؤكدة أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعتبر من القوانين الجاذبة والمحفز للاستثمار وضمن أفضل الممارسات العالمية.


واستعرضت السقاف أهم المزايا التنافسية للاقتصاد الأردني، وأهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي أتاح للمنتج الأردني الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية واسعة النطاق والعالمية التي يتمتع بها الأردن، إضافة إلى تطرقها لأهم الفرص الاستثمارية والتي توزعت على العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، واهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


من جهته، أشاد السفير النرويجي ايسبين ليندباك، بمتانة العلاقات الثنائية القائمة بين الأردن والنرويج وحرص بلاده على تطويرها والبناء عليها بما يصب في مصلحة الجانبين.


وقال اننا نهدف إلى تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن، من خلال دعم برنامج الأردن للإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون في مجال الابتكار والاستثمارات من الشركات النرويجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1674737475314

مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية ومنتدى الفكر العربي

WhatsApp Image 2023-01-26 at 3.48.58 PM

اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

a22a9f6b-32ce-43b1-8dbf-900c962ba0c1

مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر

4-20

وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي2 إلى أرض الوطن

327551386_2844910902307559_1565974064170674940_n

تحويلات مرورية في عمّان الجمعة والسبت - تفاصيل

0L5A0179

الأشغال تعلن استكمال أعمال الدهانات لطريق المطار

أخبار متعلقة
1654930815683

10 مليارات دينار لمشاريع كبرى وللشراكة بين القطاعين العام والخاص

WhatsApp Image 2023-01-05 at 10.06.01 AM

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

0L5A2245

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

main_image5de0c3c162d48

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

main_image5bb116b85b3c5

مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام

WhatsApp Image 2022-12-28 at 11.26.30 AM

نحو 2 مليار دولار حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن