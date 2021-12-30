الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

عقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 12سنة بحق مكرري جرائم السرقة

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

عبّاس يُهاتف بوتين ويحذر من "انفجار الأوضاع" في الضفة الغربية

القسوس : قطاعنا الصحي مبعثر

الأوبئة: سرعة انتشار أوميكرون "مزعجة" ولا تغيير على البروتوكولات الصحية

بلد عربي يسجل 12 إصابة جديدة بأوميكرون

رسالة حقوقية عاجلة للأمم المتحدة بشأن المعتقل المضرب عن الطعام أبو هواش

أطباء السودان : ارتفاع عدد قتلى متظاهري أمدرمان إلى 4

"النزاهة ومكافحة الفساد" حولت 180 ملفا تحقيقيا للمدعي عام و900 ملف قيد الإجراء في 2021

بعد 10 سنوات .. البحرين تعين سفيرا لها في دمشق

الخميس، 30-12-2021 08:37 م

"النزاهة ومكافحة الفساد" حولت 180 ملفا تحقيقيا للمدعي عام و900 ملف قيد الإجراء في 2021

image


الوكيل الاخباري - حولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكثر من 180 ملفا تحقيقيا إلى مدعي عام مكافحة الفساد خلال العام الحالي وفق عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة، الخميس.اضافة اعلان


وقال السلايطة لـ"المملكة"، "فيما يتعلق بالقضايا التي تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام 2021 كان لدينا 1141 ملفا تحقيقيا ورد إلى الهيئة و700 ملف مدور من 2020".

"وقامت الهيئة بتحقيقات، وفق أحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بتحويل أكثر من 180 ملفا إلى مدعي عام مكافحة الفساد وتم حفظ 753 ملفا وتبقى تقريبا 900 ملف قيد الإجراء".

وتعليقا على القضايا التي يتم حفظها، قال السلايطة إن "بعض القضايا خلال تحقيق يتبين فيها عدم وجود شبهة فساد إنما مخالفات إدارية بسيطة تستوجب مخاطبة جهة الإدارة فيها وبالتالي حفظ القضية لعدم الاختصاص كونها إما من دائرة ضريبة الدخل أو من دائرة الجمارك وغير من الجهات الرقابية".

وكذلك، "جزء من هذه القضايا يتبين خلال التحقيق أو البحث أنها منظورة أمام جهة قضائية أو صدرت بها أحكام قضائية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220213012595829461715

عقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 12سنة بحق مكرري جرائم السرقة

e

القسوس : قطاعنا الصحي مبعثر

الدكتور-بسام-حجاوي-لجنة-الاوبئة-0712202101

الأوبئة: سرعة انتشار أوميكرون "مزعجة" ولا تغيير على البروتوكولات الصحية

12202130151813572721999

مهيدات يفتتح مكتباً للغذاء والدواء في تجارة عمان

d

انطلاق فعاليات نادي القرآن الثقافي بنسخته الثانية في جدارا

1120213091633773456026

وزارة البيئة والمركز الوطني للعدالة البيئية يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة المائية

أخبار متعلقة
f2bb8b821191ee04f7cb918d5dce9ed9

الذنيبات يطلب من "مكافحة الفساد" التحقيق في "مزاعم" الحروب

main_image61b79bbe66ae0

وزير المياه السابق "سعيدان": الحمد الله .. عفية

Screenshot_30

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

Y5ZYUzQUNbUYWUcrZKe0XWaq1kdCt9Am6CbFgF1I

مصدر: لا علاقة بين اجتماع الخرابشة وشركات محلية باتفاقية إعلان النوايا

كيف_تكون_محاسباً_قانونياً

لماذا عُطِّلت المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة ومن المسؤول؟!

M63A1570

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية