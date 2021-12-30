"النزاهة ومكافحة الفساد" حولت 180 ملفا تحقيقيا للمدعي عام و900 ملف قيد الإجراء في 2021

الوكيل الاخباري - حولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكثر من 180 ملفا تحقيقيا إلى مدعي عام مكافحة الفساد خلال العام الحالي وفق عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة، الخميس. اضافة اعلان





وقال السلايطة لـ"المملكة"، "فيما يتعلق بالقضايا التي تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام 2021 كان لدينا 1141 ملفا تحقيقيا ورد إلى الهيئة و700 ملف مدور من 2020".



"وقامت الهيئة بتحقيقات، وفق أحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بتحويل أكثر من 180 ملفا إلى مدعي عام مكافحة الفساد وتم حفظ 753 ملفا وتبقى تقريبا 900 ملف قيد الإجراء".



وتعليقا على القضايا التي يتم حفظها، قال السلايطة إن "بعض القضايا خلال تحقيق يتبين فيها عدم وجود شبهة فساد إنما مخالفات إدارية بسيطة تستوجب مخاطبة جهة الإدارة فيها وبالتالي حفظ القضية لعدم الاختصاص كونها إما من دائرة ضريبة الدخل أو من دائرة الجمارك وغير من الجهات الرقابية".



وكذلك، "جزء من هذه القضايا يتبين خلال التحقيق أو البحث أنها منظورة أمام جهة قضائية أو صدرت بها أحكام قضائية".