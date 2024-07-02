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الثلاثاء، 02-07-2024 09:05 م

"النزاهة" و"رشيد" تطلقان أولى مدارس النزاهة في عجلون

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الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية- الأردن) اليوم الثلاثاء، مدرسة النزاهة الصيفية الأولى لعام 2024 في محافظة عجلون، ضمن إطار مشروع نزاهة الشباب (2024-2025)، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، وتمويل من برنامج زيفيك/معهد العلاقات الخارجية (ifa).

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وقالت رشيد، في بيان صحفي، إنَّ المدرسة يشارك بها 15 شاباً وشابة من مختلف محافظات الأردن، وعلى مدار 7 أيام.


وأضافت بأن المشاركين سينخرطون في جلسات تدريبية تفاعلية تغطي مواضيع متنوعة مثل النزاهة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وإدارة النزاعات، والمساءلة الاجتماعية، وحملات المناصرة وكسب التأييد.


ويهدف مشروع نزاهة الشباب (2024 -2025) إلى بناء قدرات جيل من الشباب مزود بالمهارات والأدوات التي تمكنهم من ممارسة المواطنة الصالحة، من خلال تعزيز دورهم في عملية مكافحة الفساد وتمكينهم لدعم قيم النزاهة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك لضمان انخراطهم بشكل فعال في مجتمعاتهم.


وأعربت المدير التنفيذي لرشيد، عبير مدانات، عن إيمانها بدور الشباب المحوري في ترسيخ قيم الحاكمية الرشيدة والمسؤولية الوطنية وتحفيز الابتكار.


وتأتي هذه المدرسة لخلق حالة فريدة من التشارك والبناء والتعاون والانتماء.

 




 

 


 

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