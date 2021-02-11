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الخميس، 11-02-2021 07:28 م

النعيمي : التعليم حقٌ أساسي من حقوق الإنسان

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الوكيل الاخباري - رعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم الخميس، حفل إنجاز مشروع إيصال التيار الكهربائي لمدارس مخيم الأزرق، في مدرسة مخيزن الثانوية الثانية المختلطة.
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وبين الدكتور النعيمي في كلمة ألقاها، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في عمان وممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفيرة المملكة المتحدة، ومدير مديرية شؤون اللاجئين العميد نورس هاكوز، ومدير التربية والتعليم غسان شديفات، أن الوزارة تؤمن بأن التعليم حقٌ أساسي من حقوق الإنسان ومفتاح للتنمية.


وأضاف أن الوزارة التزمت بتوفير التعليم الجيد والعادل لكل طفل في الأردن بغض النظر عن جنسيته، فقد كان على مدى السنوات الماضية وجهة رئيسة للاجئين من مختلف البلدان في المنطقة والجنسيات المختلفة بما في ذلك السوريين.


وأعرب عن شكر الوزارة لمجموعة المانحين التي تمثلها سفيرة المملكة المتحدة وسفيرة الوفد الأوروبي لدعمهم ومساهمتهم في هذا المشروع.


كما أعرب عن شكره لجميع الوكالات المساهمة بما في ذلك اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومديرية شؤون اللاجئين السوريين على دعمهم وجهودهم الحثيثة في هذا الصدد، مؤكدا الالتزام ببذل الجهود المستمرة لتحسين قطاع التعليم في الأردن وتطويره.

 




 

 


 

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