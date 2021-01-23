النعيمي : تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ احتفالات مئوية الدولة الاردنية في المدارس

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي حرص الوزارة على ترجمة المعاني الكبيرة لمئوية الدولة الأردنية مفهوما وإنجازات إلى مواقف وأنشطة تعليمية على مستوى المدرسة والغرفة الصفية ، تعزيزا لمفاهيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقّة لدى الطلبة .

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وقال الدكتور النعيمي خلال اجتماع لجنة احتفالات الوزارة بمئوية الدولة الأردنية ،بحضور الأمينين العامين ، يحق لنا أن نفخر بمرور مئة عام من عمر الدولة الأردنية التي يشار لها بالبنان بإنسانها وقيادتها الهاشمية المتعاقبة بشرعياتها الدستورية و التاريخية والدينية ،وشرعية الإنجاز وبصفتها دولة قانون ومؤسسات منذ نشأتها.





وأشار الدكتور النعيمي إلى حرص الوزارة على تعزيز مفاهيم التربية الوطنية والمواطنة الحقة والاعتزاز بتاريخ الأردن لدى الطلبة من خلال تضمينها في الكتب المدرسية.



وأكد الدكتور النعيمي على ضرورة أن تكون الاحتفالات متسقة مع الخطة الوطنية العامة وأن تكون الإنجازات بمستوى الحدث ، وضرورة التخطيط بتشاركية مع الجهات المعنية، مع أهمية مشاركة المدرسة وطلبتها ومعلميها وإداراتها ومديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة في هذا الجهد الوطني الكبير ، مثمنا جهود اللجنة المكلفة وجميع الكوادر بمتابعة الخطة والشركاء المساندين للوزارة في تنفيذ النشاطات.



