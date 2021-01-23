السبت 23-01-2021
الوكيل الاخباري

أمير قطر يستقبل وزير الداخلية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الطهراوي والرقاد

حادث مروع ونجاة السائق في العقبة

مشروع قانون تنظيم الموازنة على جدول أعمال النواب الأحد

الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

الحكومة تبحث قرارات عدة بسبب كورونا

تفاصيل جديدة حول وفاة شخص تعرض للضرب المبرح

تعميم هام من نائب رئيس الوزراء

إجراء حكومي قادم لتحسين معيشة الأردنيين

أسعار الذهب السبت 23/1/2021

السبت، 23-01-2021 01:10 م

النعيمي : تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ احتفالات مئوية الدولة الاردنية في المدارس

5i7p7oke


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي حرص الوزارة على ترجمة المعاني الكبيرة  لمئوية الدولة الأردنية مفهوما وإنجازات إلى مواقف وأنشطة تعليمية على مستوى المدرسة والغرفة الصفية ، تعزيزا لمفاهيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقّة لدى الطلبة .

اضافة اعلان

وقال الدكتور النعيمي خلال اجتماع لجنة احتفالات الوزارة بمئوية الدولة الأردنية ،بحضور الأمينين العامين ، يحق لنا أن نفخر بمرور مئة عام من عمر الدولة الأردنية التي يشار لها بالبنان بإنسانها وقيادتها الهاشمية المتعاقبة بشرعياتها الدستورية و التاريخية والدينية ،وشرعية الإنجاز وبصفتها دولة قانون ومؤسسات منذ نشأتها.



وأشار الدكتور النعيمي إلى حرص الوزارة على تعزيز مفاهيم التربية الوطنية والمواطنة الحقة  والاعتزاز بتاريخ الأردن لدى الطلبة من خلال تضمينها في الكتب المدرسية.


وأكد الدكتور النعيمي على ضرورة أن تكون الاحتفالات متسقة مع الخطة الوطنية العامة وأن تكون الإنجازات بمستوى الحدث ، وضرورة التخطيط بتشاركية مع الجهات المعنية، مع أهمية مشاركة المدرسة وطلبتها ومعلميها وإداراتها ومديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة في هذا الجهد الوطني الكبير ، مثمنا جهود اللجنة المكلفة وجميع الكوادر بمتابعة الخطة والشركاء المساندين للوزارة في تنفيذ النشاطات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

أمير قطر يستقبل وزير الداخلية

1202121164819476754731

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الطهراوي والرقاد

وزارة الصحة

الصحة توضح حقيقة ظهور اعراض جديدة على من تلقى لقاح كورونا

3

وزارة الأشغال تجري عمليات صيانة للوحات الإنارة - صور

1611401719721

دعوة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2020

1202117133430227654672

الأرصاد تكشف للوكيل موعد منخفض جوي جديد

أخبار متعلقة
12021149268783256618

وزير التربية يكشف عن اجراء جديد لكل طالب لحظة العودة الى المدارس

120218165014633723446

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنشر تفاصيل الامتحان النهائي المقرر اليوم لطلبة المدارس

12202021133939285791077

تعميم من وزير التربية على جميع المدارس

3202020221921905877151

وزير التربية ينعى المعلمة العبداللات

12202016113255304829761

حقيقة إغلاق المطار بالاردن