الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس




الأربعاء، 28-10-2020 02:49 م

النعيمي: جائحة كورونا أثرت سلبا على قطاع التعليم

3202020221921905877151


الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الوزارة سعت منذ بدء جائحة كورونا لبذل كل الجهود لضمان استمرارية العملية التعليمية، واولت تدريب المعلمين على أدوات ووسائل التعليم عن بعد الأهمية القصوى باعتبار المعلم المحور الرئيس للعملية التعليمية.

اضافة اعلان

وقال الدكتور النعيمي خلال الاجتماع الرسمي الحكومي التحالف العالمي للتعلم عن بعد(جي او ال ايه)، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع التعليم في العالم، ولكنها حملت فرصا يمكن استثمارها، سواء فيما يتعلق بإعادة التفكير بماهية التعليم وأساليبه ومحتوى المناهج وآليات تقييم الطلبة، أو مهارات المعلمين والإدارة المدرسية وحوكمة قطاع التعليم، إضافة إلى الاستثمار بإعادة التفكير بمجالات التعلم وآلياته ومهاراته.


وهدف الاجتماع الى بحث بناء قدرات المعلم والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدمج وعن بعد، وشارك فيه إلى جانب الاردن، مسؤولون حكوميون من السعودية والكويت والبحرين واوغندا والصومال وإثيوبيا وكينيا.


وأوضح الدكتور النعيمي، أن الوزارة انشأت منصة لتدريب المعلمين على مختلف البرامج بالتعاون مع العديد من الشركاء، بهدف بناء قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، منها أدوات التعلم عن بعد وبرنامج تكنولوجيا التعليم، والتعليم المدمج، وبرنامج جسور التعليم المبتكر لمساعدة مليون طالب على إنعاش عملية التعليم وتسريعها وبرامج تتعلق بتعويض الطلبة ما فاتهم بعد الاضطراب الناجم عن جائحة كورونا، والمساهمة بزيادة المعرفة والمهارات وتطبيق الدروس المتعلمة من المناهج بطريقة تكميلية.


وبين أن الوزارة أسست شراكات مع القطاعين العام والخاص لاستثمار امكانيات المعلمين من خلال اشراكهم في جميع مراحل إعداد المحتوى التعليمي عبر إعداد السيناريوهات والحصص الصفية، لافتا إلى ان الوزارة تعمل حاليا على تدريب المشرفين التربويين والمعلمين للصفوف الثلاثة الأولى على المناهج المطورة باستخدام برنامج " مايكروسوفت تيمز " بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج.


وثمن الوزير الجهود والمبادرات الاستثنائية التي يبذلها الزملاء المعلمون في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا أن المعلم الأردني كان على الدوام مبادرًا في التواصل الأكاديمي والإنساني مع طلبته وذويهم، كما كان للمبادرات الفردية أثر عظيم على الصعيد التربوي التعليمي والمجتمعي.


وعرض الدكتور النعيمي للتجربة الأردنية في التعلم عن بعد، وبناء قدرات المعلمين استجابة لجائحة كورونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202022192840518079978

توجيهات من القطامين بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي

main_image5f99544e4b6a1

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

10202025104049545749473

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

اخ

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)

هيئة النقل توضح حول مستخدمي المواصلات في إربد والزرقاء وجرش

10202027211218567796051

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

أخبار متعلقة
06de23a0-044a-44e4-9203-1008dfcf1079

التربية : اختبارات التوجيهي ستكون اختيار من متعدد

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

اعلان هام من التربية لطلبة المدارس

820192515444651877099

تعليق الدوام في مدرسة جديدة بسبب كورونا

3202015174319445699397

وزارة التربية تنشر جداول الاختبارات المدرسية - رابط

60

أول قرار من وزير التربية بعد التعديل

3202015174319445699397

التربية تعمم بخصوص الطلبة غير الأردنيين في المدارس