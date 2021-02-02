النعيمي : قرار العودة للمدارس ما زال نافذا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ان قرار العودة للمدارس ما زال نافذا ، لكننا نراقب الحالة الوبائية.وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء ، ان قرار العودة للمدارس جاء ضمن خطة الحكومة بناء على التوجه بالفتح التدريجي والمفتوح للقطاعات .وتابع : الحكومة كانت واضحة ، بان جميع قراراتها خاضعة للتقييم والتعديل بناء عن الحالة الوبائية.وأشار الى الانتهاء من بروتوكول العودة للمدارس منذ أسبوعين ، وتم اقراره من وزارة الصحة وعممته على المدارس ، مشيرا ان الوزارة تعمل على نشر على شكل رسائل توعوية للطلبة والمعلمين.