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الثلاثاء، 02-02-2021 07:44 م

النعيمي : قرار العودة للمدارس ما زال نافذا

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ان قرار العودة للمدارس ما زال نافذا ، لكننا نراقب الحالة الوبائية.
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وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء ، ان قرار العودة للمدارس جاء ضمن خطة الحكومة بناء على التوجه بالفتح التدريجي والمفتوح للقطاعات .

وتابع : الحكومة كانت واضحة ، بان جميع قراراتها خاضعة للتقييم والتعديل بناء عن الحالة الوبائية.

وأشار الى الانتهاء من بروتوكول العودة للمدارس منذ أسبوعين ، وتم اقراره من وزارة الصحة وعممته على المدارس ، مشيرا ان الوزارة تعمل على نشر على شكل رسائل توعوية للطلبة والمعلمين.

 




 

 


 

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