النعيمي للوكيل : منصة التعلم عن بُعد ستبقى خلال الفصل الثاني

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -

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كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي للوكيل الاخباري مصير منصة درسك للتعلم عن بُعد بعد عودة الطلبة الى المدارس بداية الفصل الثاني .وقال النعيمي للوكيل الاخباري ان منصة درسك التي تم اعتمادها وفق معايير مدروسة ستبقى خلال الفصل الثاني متاحة للطلبة .واكد النعيمي ان منصة التعلم عن بُعد " درسك " اثبتت نجاحها وفاعليتها خلال الفترة الماضية وفق دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم استندت على عدة معايير منها حجم الدخول على المنصة وحجم التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة .