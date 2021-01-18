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الإثنين، 18-01-2021 12:27 م

النعيمي للوكيل : منصة التعلم عن بُعد ستبقى خلال الفصل الثاني

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي للوكيل الاخباري مصير منصة درسك للتعلم عن بُعد بعد عودة الطلبة الى المدارس بداية الفصل الثاني . 
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وقال النعيمي للوكيل الاخباري ان منصة درسك التي تم اعتمادها وفق معايير مدروسة ستبقى خلال الفصل الثاني متاحة للطلبة . 

واكد النعيمي ان منصة التعلم عن بُعد " درسك " اثبتت نجاحها وفاعليتها خلال الفترة الماضية وفق دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم استندت على عدة معايير منها حجم الدخول على المنصة وحجم التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة .

 




 

 


 

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