النعيمي يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - أوضح وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي، أنه لا يوجد نية للحكومة ووزارة التربية بإغلاق المدارس بعد دفع الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة.



ولفت النعيمي ، الخميس، خلال تصريحات صحافية ، أن الحكومة لا تعمل بمثل هذه المعطيات، وزاد" ان ما يتم تناقله غير صحيح بالمطلق وننفيه جملة وتفصيلا".

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وتابع "وزارة التربية كانت واضحة بأن نعود الى المدارس بالبروتوكول الذي وضعناه، ولا أحد يستطيع ان يتنبأ بالمستقبل ، خاصة في الوضع الراهن والمشهد الضبابي الذي نعيشه" .



وأكد النعيمي بأن الطلبة سيبقون في صفوفهم، طالما هناك استمرار بالالتزام بالبروتوكول الصحي وانخفاض باعداد الحالات، واستقرار الوضع الوبائي،

مشددا على استمرارية التعلم الوجاهي واضافة صفوف جديدة بعد اسبوعين،



ولفت إلى أن هناك تنسيق مستمر ويومي مع وزارة الصحة، حيث تقوم فرق التقصي الوبائي بأخذ عينات عشوائية في المدارس.



وحول الاصابات التي ترصد بين المعلمين والطلبة، قال النعيمي" إن المعلمين والطلبة هم جزء من المجتمع ويتوقع ان يكون هناك اصابات، حيث ان الكثير من الاصابات بين الطلبة التي رصدت تعود لصفوف لم تنتظم بعد بالدراسة، او لمعلمين خارج المدرسة".



وأشار النعيمي ، إلى أن اضافة الصفوف يكمن بعد التحقق من عاملين، اولهم الاعتماد على التقييم بالاسبوع القادم للصفوف التي باشرت دوامها، واستقرار الوضع الوبائي في المملكة ككل كعامل ثاني.



ودعا أولياء الأمور والمعلمين بضرورة الالتزام بالكمامة وتوجيه أبنائهم للتقيد بها، تجنباً للإصابة.

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