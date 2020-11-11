النعيمي ينعى والدته

الوكيل الإخباري- نعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والدته الحاجة عائشة السمرين التي انتقلت الى رحمة الله تعالى عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

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وجاء به " إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة عائشة السمرين، سائلين المولى ان يغفر لها ويرحمها. تماشيا مع الظروف الصحية تقبل التعازي عبر الهاتف أو وسائل التواصل".







إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.



انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة عائشة السمرين، سائلين المولى ان يغفر لها ويرحمها. تماشيا مع الظروف الصحية تقبل التعازي عبر الهاتف أو وسائل التواصل. — Tayseer Al No'aimi - تيسير النعيمي (@tayseernahar) November 10, 2020







