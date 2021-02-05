النعيمي يوضح حول أولوية التعيين في وزارة التربية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن أولوية التعيين في التربية ستكون للذين نُسّب بأسمائهم العام الماضي.وأضاف النعيمي في حديث للتلفزيون الأردني أن الوزارة بانتظار اقرار الموازنة وصدور جدول التشكيلات حيث ستكون الأولوية القصوى في التعيين لمن توقف الدور عندهم (بعد تنسيبهم) في 16 نيسان العام الماضي.وتابع بأن نقصا موجودا في وزارة التربية والتعليم، بسبب هجرة المعلمين إلى المدارس الخاصة أو الخارج، ويتم التعويض عادة بالتعليم الإضافي حيث تم البدء بذلك للصفوف الأولى، وفق قوله.