الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

مركبة تداهم محل تجاري في اربد - صور

امين عمان يعتذر لأبو علي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

فلسطين تدرس اغلاق الحدود مع الأردن

الحكومة تحذر المواطنين بعد ارتفاع إصابات السلالة الجديدة بكورونا في الاردن

النعيمي يوضح حول المرحلة المقبلة للتعليم عن بعد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الدرة والحمارنة

وزير التربية : هكذا سيكون دوام المدارس

الإثنين، 25-01-2021 05:51 م

النعيمي يوضح حول المرحلة المقبلة للتعليم عن بعد

1202124133532422292503


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان جائحة كورونا فرضت على الأنظمة التعليمية سرعة الاستجابة لضمان استمرارية العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم.
اضافة اعلان

وقال الدكتور النعيمي، خلال تكريم الوزارة اليوم الاثنين، بالتعاون من شركة تلسكوب للإنتاج الفني، عددا من المعلمين الفائزين بمسابقة إثراء المحتوى الإلكتروني لمنصة درسك، إن الأردن كان من أوائل الدول التي استجابت بسرعة لتداعيات الجائحة والتحول للتعليم عن بعد.

وبين أن عملية التطوير والتحسين والمتابعة مستمرة، وصولا لتعليم متمازج بين الإلكتروني والوجاهي، مشيرا إلى أن المحتوى الإلكتروني التعليمي الذي سيقدم لأبنائنا الطلبة في المرحلة المقبلة سيشهد نقلة نوعية، وسيكون غنيا بمضامينه وجاذبا ومشوقا للطلبة، وقادرا على تمكين معلمينا من رفع مستوي عطائهم كما هو في التعليم الصفي.

واكد أن الوزارة تسعى باستمرار للارتقاء إلى مستوى التوجيهات الملكية فيما يمكن تقديمه للمعلمين، والتركيز على تطوير قدراتهم مهنيا ليبقى المعلم الأردني كما هو دوما متميزا ومنافسا، معتبرا أن المعلم الاردني كان له الدور الكبير في بناء وتأسيس العديد من الأنظمة التعليمية العربية، ويحظى بالتقدير والاحترام لإنجازاته الكبيرة وأثره الواضح في العطاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202119231235234914069

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات واجراءات حكومية

120212134244299571126

امين عمان يعتذر لأبو علي

027979c1c108090cf4f69a3fab5d8ab3

فلسطين تدرس اغلاق الحدود مع الأردن

102020818240344418993

الحكومة تحذر المواطنين بعد ارتفاع إصابات السلالة الجديدة بكورونا في الاردن

120212419246734002228

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الدرة والحمارنة

1202124185334338700004

وزير التربية : هكذا سيكون دوام المدارس

أخبار متعلقة
120211320648978964406

تصريحات جديدة لوزير التربية حول عودة المدارس

120219161646643058016

وزير التربية يكشف آلية عودة الطلبة الى المدارس

120212135358312139227

وزير التربية : التعليم الالكتروني خيارا لاستمرار العملية التعليمية

120216202149475526265

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس المستفيدة من استدامة

12202031153648347698894

وزير التربية والتعليم : اتمنى ان يرجع الطلبة لمدارسهم

12202022143236442332775

بدء امتحانات التكميلي اليوم