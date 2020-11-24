النعيمي يوضح للوكيل : لم نحسم قرار العودة للمدارس الفصل الثاني والوضع الوبائي هو من يحدد

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان هناك تنسيقاً على اعلى المستويات مع وزارة الصحة لرصد تطورات الحالة الوبائية على المدى القريب والمتوسط لتحديد مصير دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني .

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وقال النعيمي ان العودة للتعليم الوجاهي في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني مرهون بتحسن الوضع الوبائي الذي سيكون العامل الاساس في تحديد مصير التعليم خلال الفصل الثاني .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت في وقت سابق اللجوء الى التعلم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الاول نظرا لتطورات الحالة الوبائية مع اعتماد منصة تعليمية تحت اسم منصة درسك .



