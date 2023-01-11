النقل: إشراك جميع الأطراف باعتماد آلية صرف الحد الأدنى لأجور الحاويات

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة النقل أنه يتم إشراك جميع الأطراف في قطاع النقل خلال اللقاءات والمباحثات لإيجاد الحل الأمثل لاعتماد الآلية المناسبة في صرف الحد الأدنى لأجور نقل العاملين على نمط نقل البضائع بالحاويات وفي بحث الية تنظيم الدور.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها أطراف عملية النقل من القطاعين العام والخاص لدراسة ووضع الحلول والأطر اللازمة لتحديات قطاع نقل البضائع منذ بداية أزمة الشاحنات الشهر الماضي.



وشددت الوزارة على حرصها أن يتوافق الأطراف مجتمعين على الآليات التي سيتم تنفيذها مؤكدة على استمرار التواصل مع كافة القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة خلال الأيام القادمة إضافة الى قطاع النقل والتخليص على البضائع.