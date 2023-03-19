النقل البري تثمن قرار تمديد دعم المحروقات حتى حزيران المقبل

الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، إن دعم المحروقات لمشغلي وسائط نقل الركاب، الذي أقره مجلس الوزراء للأشهر الثلاثة المقبلة، بلغت كلفته الإجمالية 6 ملايين دينار، مثمناً قرار الحكومة بالتمديد.

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وأضاف، في بيان للهيئة اليوم الأحد، أن القرار تزامن مع قرب حلول رمضان المبارك، تجنباً لرفع الأجور على المواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام، والبالغ عددهم أكثر من مليون راكب، لكل رحلة يومياً، يتم نقلهم من خلال 11 ألف واسطة نقل، بالإضافة إلى مواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، وتخفيف التكاليف على المشغلين، التي ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.



وأشار إلى أن دعم المحروقات لشهر آذار، للمشغلين العاملين في قطاع نقل الركاب، جار، فيما سيتم استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف الدعم لمستحقيه من المشغلين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.



وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام، للأشهر الثلاثة المقبلة.

