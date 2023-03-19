الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البلجيكي

الأحد، 19-03-2023 12:54 م

النقل البري تثمن قرار تمديد دعم المحروقات حتى حزيران المقبل

IMG_9387


الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، إن دعم المحروقات لمشغلي وسائط نقل الركاب، الذي أقره مجلس الوزراء للأشهر الثلاثة المقبلة، بلغت كلفته الإجمالية 6 ملايين دينار، مثمناً قرار الحكومة بالتمديد.

اضافة اعلان


وأضاف، في بيان للهيئة اليوم الأحد، أن القرار تزامن مع قرب حلول رمضان المبارك، تجنباً لرفع الأجور على المواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام، والبالغ عددهم أكثر من مليون راكب، لكل رحلة يومياً، يتم نقلهم من خلال 11 ألف واسطة نقل، بالإضافة إلى مواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، وتخفيف التكاليف على المشغلين، التي ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.


وأشار إلى أن دعم المحروقات لشهر آذار، للمشغلين العاملين في قطاع نقل الركاب، جار، فيما سيتم استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف الدعم لمستحقيه من المشغلين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام، للأشهر الثلاثة المقبلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-19 at 1.11.48 PM

وزير الأشغال يكرم موظفين أحيلوا إلى التقاعد

315372_54_1618899930

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

صيام-الأيام-البيض

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

IMG_3823

أمانة عمان ترفع حالة الطوارئ إلى متوسطة (شديدة أمطار)

M63A8869

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

f5e38231-a02e-4977-a35d-143a9be5f582

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

أخبار متعلقة
7139894b-8f1d-4aff-93b8-67e58a6daf6c

النقل البري: بدء صرف دعم المحروقات للشهر الحالي غداً

fodob-ki-520x360

الإفتاء توضح حول موعد تحري هلال شهر رمضان

4444444444444444444444444444444443333

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر

ةةة

نقابة المطاعم: لا تغيير على أسعار العصائر الرمضانية

320235123041685460634

الغذاء والدواء: آلية رقابية جديدة في رمضان

220232719922650131640

صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات