النقل البري تسمح للرؤوس القاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد مع دول الخليج

الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، إن الهيئة قررت السماح لأي رأس قاطر "موديل 2004 فما فوق" وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه؛ بالسماح له بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الحالي.

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وأوضح الوريكات في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار الهيئة جاء نظرا لقرب نفاذ قرار المملكة العربية السعودية بعدم دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما اعتبارا من الأول من آب 2023.



وأشار إلى أنه وبعد دراسة واقع الحال للقطاع العامل على النقل الخارجي باتجاه دول الخليج العربي من خلال المعابر البرية والمراكز الحدودية مع السعودية، تبين أن القطاع الأكثر تأثراً بعد نفاذ القرار السعودي مع نهاية الشهر الجاري، سيكون نمط النقل المبرد، وعليه فقد ارتأت الهيئة السماح لأي رأس قاطر من موديل 2004 فما فوق وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الحالي.



وبين الوريكات أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة سابقاً، منها قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف نيسان الماضي بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة والهادف إلى رفع عمر رأس القاطر بالتسجيل لأول مرة والتي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات وهو العمر التشغيلي الذي كان معمولا به سابقا، وذلك لإعطاء فرصة للناقلين العاملين على كل أنماط نقل الشحن لتحديث اسطولهم لغايات رفع مستوى السلامة على الطرق وتمكينهم من العمل على النقل الخارجي مع دول الجوار ضمن العمر التشغيلي المسموح به وتماشيا مع الاتفاقيات المعتمدة من جامعة الدول العربية.