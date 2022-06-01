النقل البري: دراسة لتعديل أجور النقل العام

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، عن التنسيب لمجلس الوزراء للنظر في موضوع أجور النقل العام لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.

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وقال الحباشنة " لاذاعة أمن أف أم " إنه لم يطرأ أي تغير على أجور النقل العام منذ العام 2018، مضيفاً أن هنالك حاجة ملحة لدراسة ذلك حفاظا على ديمومة عمل القطاع.



وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.



وبلغ مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران/يونيو المقبل شكل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و11% لمادتي الديزل والكاز.



وبذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران/يونيو 920 فلسا/لتر بدلاً من 885 فلسا/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/لتر بدلا من 1120 فلسا/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/لتر، بدلاً من 650 فلسا/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.

