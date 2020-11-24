النقل البري للوكيل : القرار باقٍ والمخالفة تصل إلى 110 دنانير

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف رئيس هيئة قطــاع النقل البري، المهندس صـلاح اللـوزي ، أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن إزالة "الحاجز البلاستيكي المقوّى" في وسائل النقــل العام، وقال " القرار باقٍ" .
وأشار اللوزي ، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، الثلاثاء ، أن هذا الأمر لا بدّ منه نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الراهنة في المملكة.
"الوضع الوبائي يتطلّــب إجراءات صحية أكثر حزما ، في سبيل الحدّ من انتشار الفيروس ، كما أن الحاجز البلاستيكي، إجراء احترازي ، لمصلحة السائقين والركاب"، وفق اللوزي.
ولفت، أن الهيئة ستكثّف وتشدّد رقابتها على وسائط النقل البري إلى جانب الأجهزة المعنية، للتأكد من مدى التزامها بالتدابير الصحية ، خاصة ارتداء الكمّامة والالتزام بالحاجز.
وتابع " الوضع الراهن لا يحتمل التهاون أبدا ، وعلى الجميع الالتزام عملا بالصحة العامة".
وعن قيمة المخالفة التي يُلزم دفعها في حال عدم التزام السائق بالحاجز البلاستيكي ، فقد أوضح اللوزي ، أنها تصل إلى (110) دنانير ، مطالبا الجميع الالتزام بذلك ، لافتا ان هذا القرار جاء بناء على توصية من قبل الجهات المعنيّة .
وكانت شكاوى عدّة من سائقي وسائل النقل العام ، حطّـت على مكاتب "الوكيل الإخباري"، والتي تطالب بالعدول عن قرار "الحاجز البلاستيكي" ، من منطلق أن ارتداء الكمامة "كافيٌ " ، واصفين الحاجز بـ"غير المجدي" ، عدا عن تلفه بشكل سريع ما يُكلفهم ماديا .
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