النقل البري : 7 تطبيقات نقل ذكية مرخصة

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، أن عدد تطبيقات النقل الذكية المرخصة يبلغ 7 شركات.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أشار الحباشنة إلى أن مجلس الوزراء حدد عدد المركبات العاملة في القطاع بـ 13 ألف مركبة.



وقال إن اللجان تفتيشية من الهيئة تنسق مع إدارة السير في مديرية الأمن العام لمتابعة شركات تطبيقات النقل ومدى التزامها، مؤكدا الحرص على تقديم خدمة مثالية.



“وفي حال تسجيل أي شكوى أو ملاحظة يتم اتخاذ الإجراء من قبل الشركة بحق مقدم الخدمة”، وفق الحباشنة.

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