النهج الجديد يعقد الملتقى الوطني الثاني بالطفيلة

الوكيل الاخباري - نظم حزب النهج الجديد مؤتمرا حواريا وطنيا، اليوم السبت، في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة بمشاركة مجموعة من قيادات الحزب وأعضاء لجان الشباب والمرأة بمكتب الطفيلة، الى جانب ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية من أبناء المحافظة.



وقال أمين عام الحزب الدكتور فواز البقور إن الاوراق الملكية النقاشية، تعد ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية، معتبرا أن العشائرية هي الركن المحوري في الحياة السياسية، ما يحتم دعمها للانخراط في الأحزاب والانصهار في الحياة السياسية عبر هذه الأطر.

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