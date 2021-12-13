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الإثنين، 13-12-2021 12:30 م

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

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الوكيل الاخباري - صوت مجلس النواب بالاجماع بالموافقة على تحويل وزير المياه السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال جلسة النواب الصباحية.

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جاء ذلك خلال إجابة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على سؤال النائب أحمد القطاونة حول التعيينات في سلطة المياه.

 

وأجاب الناصر أن التعيينات لم تتم بشكل رسمي، إنما تمت عن طريق شراء الخدمات، وقد تم تعيين مستخدمين على شراء الخدمات 2150 مستخدم، منهم 60% لوزارة المياه.

 

وتدخل رئيس مجلس النواب عند إجابة الناصر بتحويل الوزير السابق لمكافحة الفساد بسبب ملف التعيينات، مؤكدا أ، ذلك مخالف للمادة الخامسة من قانون هيئة مكافحة الفساد.

 

 




 

 


 

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