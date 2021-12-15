النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

الوكيل الإخباري - عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم القاطع لإتفاقية إعلان النوايا التي وقعت مع الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

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وقالوا خلال جلسة مناقشة الاتفاقية التي عقدت اليوم الاربعاء، إنه كان الاولى بالحكومة الإهتمام والتركيز على مشروع الناقل الوطني ومشاريع التحلية و حفر وصيانة الآبار.



وأثار حديث النائب محمد الظهراوي غضب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عندما قال الأول إن "الدم عمره ما بصير مي إلا في حكومة الخصاونة" .



ورد الخصاونة على الظهراوي بقوله "لا أحد يزاود على الأردن في مواقفه من فلسطين والقضية الفلسطينية".



النائب فواز الزعبي قال خلال الجلسة، أنه كان من الموقعين على اتفاقية السلام عام 1994، موضحا أنه ولو لم نقم بالتوقيع على الاتفاقية لما كنا تحت هذه القبة.



وأكد الزعبي أنه "سيحالف الشيطان من أجل الأردن".



من جهته قال النائب ضرار الحراسيس إن إعلان المبادئ مع الكيان الغاصب الذي ينتهك يوميا حرمة المسجد الأقصى، و برعاية رسمية من حكومة الاحتلال.



وأضاف أن الحكومة بإمكانها المحافظة على 240 مليون م3 من الفقد المائي وليس بحاجة للاتفاقية.



ودعا النائب صالح العرموطي إلى حجب الثقة عن الحكومة بسبب توقيعها اتفاق النوايا مع الاحتلال، وقال موجها كلامه لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم مشهور الجازي "والله أبوك ليغضب عليك".