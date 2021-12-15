الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 02:50 م

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

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الوكيل الاخباري - طلب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي من لجنة الزراعة والمياه النيابية استدعاء وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين للاستماع له حول تصريحاته بوجود مياه في الأردن تكفي لمدة 500 عام.

 

وقال الدغمي تحت قبة البرلمان: أطلب من لجنة الزراعة والمياه دعوة الوزير الأسبق منذر حدادين للاستماع لديه، فربما يكون لديه شيء يساعد الأردن في حل مشكلة المياه.

 

وكان نوابا طلبوا باستدعاء وزير المياه منذر حدادين لاثبات تصريحاته وتقديمها للحكومة لحل مشكة المياه، بدلاً من التوقيع على اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال.

 

وكان وزير المياه والري منذر حدادين قال إن نقص المياه في البحر الميت لا يعالج الا بإضافة مياه على البحر الميت لرفع منسوبه حتى لا تتشكل الحفر الانهدامية التي تتشكل نتيجة انسياب مياه جوفية تذيب حلقات وتكومات من الملح في باطن الأرض وتحدث الانهدامات، ويبقى دوره فقط توفير المياه العذبة للمستهلكين.اضافة اعلان


وأضاف حدادين عبر تصريحات سابقة إن مشروع الناقل الوطني لا يعالج انخفاض منسوب مياه البحر الميت.


وبين أن تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي بحسب اخر حساب على المواطن الأردني 7%، والمتوسط العالمي يبلغ 2%.


ولفت إلى وجود مياه تحت الطبقة الرملية أسفل الأردن وهي كميات كبيرة وتكفي حاجة الأردن لنحو 500 عام، مشيراً إلى أن تكلفة حفر البئر الواحد تصل إلى 350 ألف دينار.


وأكد أن 80.5% من الهاطل المطري يذهب دون افادة.


وشدد على أنه أول من وضع استراتيجية مياه في الأردن، ووضع 4 سياسات للمياه.

 




 

 


 

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