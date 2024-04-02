الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تنويه بشأن دخول العفو العام حيز التنفيذ

الصحة العالمية: ازدياد وفيات حديثي الولادة بغزة

رئيس الوزراء: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن

النيابة العامة: بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من يوم غد الاربعاء

صافرات الانذار تدوي في شمال إسرائيل

حماس: الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة

التعليم الفلسطينية: استشهاد 6050 طالبا منذ 7 أكتوبر

شاهد بالفيديو بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان

الأمن الروسي يعتقل عميلا ساعد 4 أوكرانيين على التسلل إلى مقاطعة بريانسك الحدودية

حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا

الثلاثاء، 02-04-2024 08:36 م

النيابة العامة: بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من يوم غد الاربعاء

images (2)


الوكيل الاخباري- بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان


وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.


وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.


ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.


وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.


وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.


ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.


وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.


ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images (2)

تنويه بشأن دخول العفو العام حيز التنفيذ

660c4592e3601

رئيس الوزراء: لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن

12201925214531311965142

شاهد بالفيديو بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان

660c113c69d61

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

images

الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

3202411131753321148798

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

أخبار متعلقة
66024b867f151

تعرّف على الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والافعال الجرمية التي لا يشملها العفو العام

7663140a663b76723e8cd3f32d36dd96

الحكومة تكشف آخر مستجدات مشروع قانون العفو العام لسنة 2024

444

النص الكامل لمسودة مشروع قانون العفو العام 2024

image

رئيس الوزراء يكشف: مشروع قانون العفو العام 2024 لن يشمل هذه القضايا