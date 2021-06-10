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الخميس، 10-06-2021 04:52 م

النيابة العامة تباشر التحقيق بمقطع فيديو يُظهر اعتداء على مواطنة أردنية

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 الوكيل الاخباري - باشرت النيابة العامة بالتحقيق في حادثة اعتداء على مواطنة أردنية في إحدى الدول العربية، وذلك بعد انتشار مقاطع مصورة "فيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر الاعتداء الذي تعرضت له المواطنة، حيث قام النائب العام في عمَّان الدكتور حسن العبداللات بالتحقق من تلك المقاطع وتبين صحتها.

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وقال مصدر في الأمانة العامة بالمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إنَّه تمَّ التواصل والتنسيق ما بين دائرة مدعي عام عمان قسم التعاون الدولي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، وتمَّ التحقق من صحة مقطع الفيديو والتوصل الى هوية المواطنة الاردنية.

وأضاف أنَّ المدعي العام المختص بشؤون التعاون الدولي قام بفتح تحقيق بخصوص هذه الواقعة، وجرى على وجه السرعة تسطير طلب مساعدة قضائية، وبالطرق الدبلوماسية للسلطات القضائية في إحدى الدول العربية من أجل توفير تدابير الحماية والرعاية العاجلة واللازمة للمواطنة الاردنية الظاهرة ضمن التسجيلات، وكذلك تزويد النيابة العامة بما آلت إليه التحقيقات لدى السلطات المختصة هناك حتى يُصار لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول.

 




 

 


 

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