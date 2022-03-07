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الإثنين، 07-03-2022 10:08 م

الهاشمية تبحث التعاون المشترك مع جامعة هارفارد الأميركية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون لدى لقائه اليوم وفداً من جامعة هارفارد الاميركية برئاسة رئيسة مركز المرأة والصحة والتعليم في معهد دانه فاربر للسرطان الدكتورة نافيد مدني والوفد المرافق آفاق التعاون المشترك بين الجامعتين .

وناقش الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في الشراكة وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب على الأبحاث العلمية ونشرها وتعلم المهارات اللازمة لها إضافة إلى التبادل الثقافي والحضاري بين الطلبة في الجامعتين .

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