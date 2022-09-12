الهاشمية تبحث التعاون مع المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، ورئيس المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين الدكتور عاطف كنعان، اليوم الاثنين، سبل تعزيز علاقات التعاون البحثية والعلمية بين الجانبين.



وناقش اللقاء إصدار مجلة علمية دورية محكَّمة لنشر بحوث ودراسات تتعلق بالموهبة والإبداع والتفوق ورعايتها، ونقل التجارب العلمية في هذا المجال، وإمكانية طرح برنامج في رعاية الموهبة والإبداع والتفوق.

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