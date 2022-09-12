الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

السير: نظام النقاط المرورية مٌفعل وسحبنا رخص سائقين لهذا السبب

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية

وزير الخارجية يلتقي وفداً ألمانياً

وفد من بلدية عجمان يطلع على تجربة الأمانة في إدارة الموارد المالية

إيقاف طلبات استحداث كليات الطب وطب الأسنان بالأردن

الهاشمية تبحث التعاون مع المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

إصابة 5 اشخاص بحادث سير في الأغوار الشمالية

السديري يولم على شرف الوزيرة النجار

ولي العهد يلتقي وجهاء من لواء الجامعة بمنزل المحامي اللوزي - صور

الدغمي يزور السفارة البريطانية معزياً بالملكة اليزابيث الثانية

الإثنين، 12-09-2022 06:29 م

الهاشمية تبحث التعاون مع المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين

820221873354685052173


الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، ورئيس المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين الدكتور عاطف كنعان، اليوم الاثنين، سبل تعزيز علاقات التعاون البحثية والعلمية بين الجانبين.

وناقش اللقاء إصدار مجلة علمية دورية محكَّمة لنشر بحوث ودراسات تتعلق بالموهبة والإبداع والتفوق ورعايتها، ونقل التجارب العلمية في هذا المجال، وإمكانية طرح برنامج في رعاية الموهبة والإبداع والتفوق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92022119224774121530

السير: نظام النقاط المرورية مٌفعل وسحبنا رخص سائقين لهذا السبب

555

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية

1ba4a6eb-c7d4-4a20-aebf-9902797c56bf

وزير الخارجية يلتقي وفداً ألمانياً

8202216131720716969213

وفد من بلدية عجمان يطلع على تجربة الأمانة في إدارة الموارد المالية

920225192134638335911

إيقاف طلبات استحداث كليات الطب وطب الأسنان بالأردن

الدفاع المدني 4

إصابة 5 اشخاص بحادث سير في الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
4

ولي العهد يلتقي وجهاء من لواء الجامعة بمنزل المحامي اللوزي - صور

w

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

admission

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرّم الفائزين بجائزة المدرس المتميز

w

مركز البحوث الزراعية يبحث تحديات قطاع الزيتون في عجلون

1662308990603

بحث تعزيز التعاون العلمي بين اليرموك والجامعات السودانية

f

الأمير مرعد يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية