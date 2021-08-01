الهاشمية تبحث مع مؤسسة دولية التدريب على إدارة الموارد التراثية

الوكيل الاخباري -

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بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون مع مدير برنامج التطوير الحضري في مؤسسة تركواز ماونتن بوريس بوجدانوفيتش، التعاون بين الجامعة والمؤسسة في استقطاب الطلبة للتدريب على إدارة الموارد التراثية في مجال توفير فرص التدريب والتشغيل لخريجي الجامعة.وأكد الجانبان أهمية التواصل لتحقيق ما تم بحثه خلال اللقاء ضمن اتفاقية تعاون مشتركة، والذي أبدى الجانبان استعدادهما لتقديم العون لخدمة الطلبة المتميزين في مجالات السياحة والتراث وتوفير التدريب والتشغيل في إدارة الموارد التراثية والمحافظة عليها خاصة الحرف التقليدية ورفع الوعي السياحي.