الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يفوض صلاحيات للجازي

الفايز سفيراً في هولندا والبطاينة في ألمانيا والحمود مندوباً للأردن لدى الأمم المتحدة

الكرك: يوم طبي مجاني في بلدة مرود

أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية الجزائري قضايا عربية وإقليمية

بريطانيا: استهداف ناقلة النفط ببحر عمان عمل متعمد

أنشطة شبابية في محافظتي إربد وعجلون

الصين: إعطاء 1.65 مليار جرعة من لقاح كورونا

المهندسين تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

الهاشمية تبحث مع مؤسسة دولية التدريب على إدارة الموارد التراثية

الأزرق.. السماح بنقل المياه العادمة لمكب البلدية مؤقتا

الأحد، 01-08-2021 10:41 م

الهاشمية تبحث مع مؤسسة دولية التدريب على إدارة الموارد التراثية

w


الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون مع مدير برنامج التطوير الحضري في مؤسسة تركواز ماونتن بوريس بوجدانوفيتش، التعاون بين الجامعة والمؤسسة في استقطاب الطلبة للتدريب على إدارة الموارد التراثية في مجال توفير فرص التدريب والتشغيل لخريجي الجامعة.اضافة اعلان


وأكد الجانبان أهمية التواصل لتحقيق ما تم بحثه خلال اللقاء ضمن اتفاقية تعاون مشتركة، والذي أبدى الجانبان استعدادهما لتقديم العون لخدمة الطلبة المتميزين في مجالات السياحة والتراث وتوفير التدريب والتشغيل في إدارة الموارد التراثية والمحافظة عليها خاصة الحرف التقليدية ورفع الوعي السياحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

الخصاونة يفوض صلاحيات للجازي

إرادة ملكية

الفايز سفيراً في هولندا والبطاينة في ألمانيا والحمود مندوباً للأردن لدى الأمم المتحدة

w

الكرك: يوم طبي مجاني في بلدة مرود

w

أنشطة شبابية في محافظتي إربد وعجلون

w

المهندسين تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

w

الأزرق.. السماح بنقل المياه العادمة لمكب البلدية مؤقتا

أخبار متعلقة
2154_1_1582631488

ادراج الجامعة الهاشمية في الإطار الوطني للمؤهلات

main_image5bd2de53c66fe

الهاشمية تعلن عن بدء تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

8

دراسة: الزرقاء ملتقى طرق قوافل العالم القديم

620212155333990592563

الفايز يهنئ وكالة الأنباء الأردنية بعيدها الثاني والخمسين

72021812852389214410

الأردنية تبحث أوجه التعاون العلمي مع اليونسكو

w

مجلس امناء جامعة آل البيت يحدد عدد الطلبة للعام الدراسي للجامعة للأعوام 2021 -2022