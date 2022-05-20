الجمعة 20-05-2022
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الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء
العبابنة نقيبا للصيادلة
الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج هندسة العمارة
هل تشمل عطلة يوم الخميس القطاع الخاص ؟
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أخبار الشركات
خبر تحذيري من مصفاة البترول
إدارة كريم هايبر ماركت سنلاحق قضائيا كل مـن حاول التعريض بنا
فوز قسم الفندقة والسياحة في كلية لومينوس الجامعية التقنية في مسابقات معرض جوسبيكس (JOSPEX 2022) المتخصص في مجال الطعام والشراب على مستوى المملكة
مشاركة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين في مراسم قصّ الشريط في العقبة
كورونا
كورونا
الصحة العالمية.. سن 5 سنوات الأفضل لتلقي الأطفال لقاح كورونا