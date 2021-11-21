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الأحد، 21-11-2021 08:52 م

الهاشمية تحقق المركز الأول في مسابقتين إبداعيتين

الجامعة-الهاشمية


الوكيل الاخباري- حققت كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية، المركز الأول في مسابقتين متعلقتين بالمشاريع الإبداعية الطلابية.

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وحصل فريق الكلية على المركز الأول في المسابقة الطلابية للروبوتات في المؤتمر الأردني الدولي الثاني في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات (JEEIT 2021) الذي عقدته نقابة المهندسين الأردنيين/شعبة الهندسة الكهربائية ومجمع المهندسين الكهربائيين والالكترونيين فرع الأردن خلال الشهر الحالي .

 

وشارك في المسابقة فريقان من الجامعة الهاشمية بإشراف الدكتور محمد صلاح، وهما فريق كي اي ام (KIM) المؤلف من الطلبة: خالد حموضة، وإبراهيم خضير، ومحمد السردي، وكذلك فريق (MechaTech) المؤلف من الطلبة: عمار أبو الروس، ومحمد نضال، وأحمد زين ، اذ حقق فريق (KIM) المركز الأول بجدارة وبلا منازع وبفارق كبير بينه وبين الفرق الأخرى.


كما فاز فريق الجامعة الهاشمية/ كلية الهندسة-هندسة المدنية فرع ACI-HU المركز الأول في مسابقة "Cement Replacement" في مجال الهندسة الإنشائية في المسابقة التي أقيمت في الجامعة الأردنية وبمشاركة 6 كليات هندسة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.


وأشرف على فريق هندسة الهاشمية، مدير مركز الإنشاءات الدكتور أحمد الطراونة من قسم الهندسة المدنية، وضم الفريق الفائز الطالبات: مي أبو حميد، ودينا العلاونة، وابتهاج العوايشة، ومريم سلامة.

 

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