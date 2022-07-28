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الخميس، 28-07-2022 04:16 م

الهاشمية تختتم البرنامج التعليمي للتطوير ورفع كفاءة الصيادلة

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الوكيل الإخباري - اختتمت في الجامعة الهاشمية اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التعليمي للتطوير المستمر " فارمازي أكاديمي" والذي نفذه المركز الريادي لإدارة الرعاية العلاجية في الجامعة، بالتعاون مع شركة استرازينكا العالمية، لرفع كفاءة الصيادلة ومواكبة المستجدات العلمية والعالمية في هذا المجال.

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وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، أهمية هذا النوع من البرامج المتميزة والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ الذي تتجلى فيه نماذج المسؤولية المجتمعية، والتعليم الاحترافي المستمر متعدد القطاعات.


بدوره، أوضح المدير العام في شركة استرازينكا لمنطقة الأردن وفلسطين وسوريا والسودان واليمن، الدكتور عبد الكريم الديسي، أن البرنامج يعد إضافة نوعية لعدد من المبادرات النوعية التي تضطلع فيها شركة استرازينكا في إطار المسؤولية المجتمعية والتطوير المستمر.


 




 

 


 

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