الهاشمية تعد خطة لتحقيق العالمية

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون ان الجامعة تولي أهمية لمحور العالمية، خاصة أن التصنيف العالمي للجامعات يعكس الواقع الفعلي للجامعة.من جهته قال عميد التطوير الأكاديمي أستاذ الكيمياء والعوامل الحفازة الدكتور عدنان أبو صرة ان عمادة التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي في الجامعة أعدت خطة تتضمن عدة محاور أبرزها معايير التصنيفات العالمية، تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي،وتفعيل المشاريع الدولية والتبادل الأكاديمي والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة.كما تشمل الخطة، بحسب ابو صرة، البيئة التعليمية وتوظيف الخريجين والسمعة الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والطلبة الأجانب، والدخل الناتج عن الصناعة، والبحث العلمي، والأثر الناتج عن محتوى الموقع الالكتروني للجامعة.