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الثلاثاء، 27-07-2021 03:33 م

الهاشمية تعلن عن بدء تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

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الوكيل الإخباري - أعلنت كلية الدراسات العليا بالجامعة الهاشمية عن بدء تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا ببرامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للطلبة في الفصل الأول من العام 2022/2021 اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى 21 آب المقبل.

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وقال عميد الدراسات العليا الدكتور عدنان مقطش إن الجامعة ستستقبل الطلبات إلكترونيا من خلال الموقع www.apl.hu.edu.jo، في تخصصات جديدة وفريدة تشمل الأمن السيبراني، وهندسة الإنشاءات، والإرشاد الأسري، وتربية خاصة للطفولة، ودراسات السلام والنزاعات، والتغيرات المناخية وغيرها من البرامج.

 




 

 


 

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