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الخميس، 23-05-2024 09:10 ص

الهاشمية تعلن عن تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الاختصاص في الطب

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الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية وبالتشارك مع مستشفى الأمير حمزة، عن تمديد فترة استقبال طلبات الالتحاق ببرامج  الاختصاص العالي في الطب للعام الجامعي (2024/2025) للمبتعثين على نفقة وزارة الصحة أو على نفقتهم الخاصة للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين حتى مساء يوم السبت 25/5/2024.

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وقالت الجامعة الهاشمية في منشور عبر "فيسبوك" إن دفع رسم تقديم طلب الالتحاق يتم من خلال فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها أو نقاط البيع والاكشاك التي تقدم خدمة إي فواتيركم  eFAWATEERcom بقيمة (50) خمسون دينارًا أردنيًا للطلبة الأردنيين و(150) مائة وخمسون دينارًا أردنيًا للطلبة غير الأردنيين.

 

ونوهت الجامعة الهاشمية إلى أن إذا قبل الطالب في برنامج ما حسب اختياره عليه أن يسجل خلال الفترة المعلنة وإذا لم يسجل يعتبر مستنكفاً ويلغى طلبه.

 

واضافت لا يجوز للطالب الانتقال الى الخيار الأدنى إذا حصل على قبول ما مبينة أنه يتقدم الطالب بطلب واحد للاختصاص العالي يتضمن خيارين متسلسلين حسب الأولوية.


 




 

 


 

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