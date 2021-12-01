“الهاشمية” تقدم قروضاً لـ822 طالباً وطالبة

الوكيل الإخباري - وفرت الجامعة الهاشمية خلال الفصل الدراسي الأول الحالي 2021 / 2022، نحو 170 ألف دينار؛ قروضا وفرصا تشغيلية في الحرم الجامعي لـ 822 طالبا وطالبة، موزعة على 100 ألف دينار كقروض لـ490 طالبا وطالبة، و70 ألف دينار كفرص تشغيلية لـ332 طالبا وطالبة.

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وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، رئيس لجنة صندوق دعم الطالب، الدكتور حسام الدين خداش، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن رئاسة الجامعة والمجالس الحاكمة زادت الدعم الموجه للطلبة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للطلبة وذويهم، خصوصا في ظل جائحة كورونا، بهدف بمضاعفة عدد الطلبة المستفيدين من القروض مقارنة بالسنوات السابقة، ورفع نسبة القرض للطلبة حسب معدلاتهم التراكمية لتصل نسبة القرض الممنوح نحو 70 إلى 90 بالمئة من رسوم الساعات للطلبة ووفق معدلاتهم التراكمية.



وأضاف أن كل من تقدم من الطلبة وانطبقت عليه الشروط حصل على القرض أو فرصة التشغيل، وأن الجامعة مستمرة للعام الثاني على التوالي بتطوير الخدمات الإلكترونية لكافة خدماتها المقدمة للطلبة، حيث يتم تقديم القروض وفرص التشغيل إلكترونيا وكذلك تحميل كافة الوثائق.



بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور صادق شديفات، إن الجامعة قدمت العام الماضي خلال الفصلين الأول والثاني 2020 – 2021 نحو 256 ألف دينار قروضا ومساعدات للطلبة جلها من صندوق دعم الطالب وبعض المبادرات والصناديق الأخرى مثل مبادرة دينار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد أضعاف المبالغ التي كانت تصرف في السنوات السابقة التي لم تتجاوز 40 ألف دينار.



الى ذلك، قال مدير دائرة الخدمات والرعاية الطلابية فادي عويدات، إن فرص التشغيل توفر 40 ساعة عمل داخل كليات ومراكز ووحدات الجامعة في الشهر الواحد، لافتا الى أن الجامعة ومنذ عدة سنوات تعتمد أجور تشغيل الطلبة بواقع دينار ونصف لكل ساعة تشغيل.



وأضاف أن نظام التشغيل المعمول به في الجامعة، لا يتعارض مع أوقات المحاضرات لدى الطلبة وكذلك يوفر لها خبرات عملية مفيدة، مشيرا إلى وجود مبادرة دينار التي أطلقتها أحدى طالبات الجامعة لتقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين.

