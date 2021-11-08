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الإثنين، 08-11-2021 02:28 م

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

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الوكيل الاخباري- وقعت الجامعة الهاشمية، وشركة التنال العربي للتدريب والاختبارات، مذكرة تفاهم اليوم، لاعتماد شهادة الكفاءة الدولية في إتقان اللغة العربية "التنال العربي".

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واوضحت الجامعة ان هذه الشهادة ستصبح شرطاً لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وفق ما تسمح به التشريعات، وشرطاً لقبول طلبة الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه ".


ووقع المذكرة، رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون، والأمين العام للتنال العربي، الدكتور عبدالرؤوف مصطفى، بحضور مدير مركز الدراسات والاستشارات بالجامعة الدكتور فيصل الماضي، ومدير إدارة التدريب في المركز محمد تقي الدين، والأمين العام المساعد للتنال العربي "محمد أمين" الخرابشة.


ونصت المذكرة على التزام شركة التنال العربي وواجباته بإعداد الاختبار إلكترونيا، اضافة الى اعداد الحقائب التدريبية وإنجازها، وتدريب الفنيين والمشرفين على تنفيذ الاختبار والدورات، وتوفير الدعم الفني لضمان استمرارية عمل الاختبارات.


واكد رئيس الجامعة، أهمية توفر اختبار موحد ومعترف به عالمياً لقياس المهارات والكفايات اللغوية العربية، وفق اختبار التنال، وانه بات بمقدور متعلمي اللغة العربية إجراء امتحان لقياس مستوى مهارتهم اللغوية العربية.


من جانبه، عبر الدكتور عبدالرؤوف مصطفى، عن سعادته البالغة في توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة رائدة مثل الجامعة الهاشمية.


بدوره، بين مدير مركز الدراسات الدكتور فيصل الماضي، أنه سيتم وضع خطة إجرائية مشتركة بين الفريقين لتسويق التنال العربي وحقائبه التدريبية، والحصول على اعتماده والإشراف على تنفيذه من خلال مركز الدراسات في الجامعة.

 

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