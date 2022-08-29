الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 04:43 م

الهاشمية للمصابين العسكريين: تقديم أفضل الخدمات لرفاق السلاح

1661778035043


الوكيل الإخباري - التقى مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، في مقر الهيئة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة والوفد المرافق له.

اضافة اعلان


واستمع الوفد إلى إيجاز عن طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها في مجال رعاية وتأهيل المصابين العسكريين وذويهم وما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المجالات وما تطمح إليه من تطلعات مستقبلية.


وقال الترك، إن الهيئة تسعى بتوجيهات من رئيسها سمو الأمير مرعد بن رعد إلى تقديم الخدمة الفضلى للمصابين العسكريين وذويهم تحقيقاً للرؤى الملكية السامية في تقديم أفضل الخدمات لرفاق السلاح الذين كان لهم السبق في التضحية والفداء خدمة للوطن والذود عن حماه.


بدوره أكد الغرايبة، أهمية دور الهيئة الكبير في خدمة ورعاية هذه الشريحة المميزة من أبناء الوطن التي تستحق الرعاية والاهتمام تقديراً لجهودها وتضحياتها في خدمة الوطن وأداء الواجب وحمل أمانة المسؤولية، مثمناً سعي الهيئة الدائم لتوفير خدمات الرعاية والتأهيل وتذليل العقبات أمام المصابين العسكريين لممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.


وضم الوفد: عضو مجلس الأمناء والمكلفة بتيسير أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ومفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية الدكتور سيف الجنيدي.


وفي نهاية الزيارة جال الوفد على مرافق الهيئة وأقسامها المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات المقدمة للمصابين العسكريين وذويهم، كما قدم مدير عام الهيئة، درعاً تذكاريا للغرايبة تقديراً لدور المركز في حماية حقوق المواطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

w

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

8202214174637629798009

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

1661792957190

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

wwww

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

أخبار متعلقة
1024x576_main_image5d7124839971c

الوطني لحقوق الإنسان يحيل مطالب موظفين إلى مجلس الأمناء

1660823815710

بحث التعاون بين الهاشمية للمصابين العسكريين والتنمية

zkdfg62a

رئيس أمناء الوطني لحقوق الإنسان يجري عملية قسطرة ناجحة

1659357908513

جلسة حوارية باليرموك عن صناعة القيادات الشبابية

0L5A0995

إغلاق 5 منشآت غذائية وإيقاف 17 في العقبة ومعان والبترا

2018_7_16_20_41_52_585

المناطق الحرة: التخليص على 28 ألف و819 مركبة منذ بداية العام