الهاشمية للمصابين العسكريين: تقديم أفضل الخدمات لرفاق السلاح

الوكيل الإخباري - التقى مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، في مقر الهيئة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة والوفد المرافق له.

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واستمع الوفد إلى إيجاز عن طبيعة عمل الهيئة وأهم الأعمال والواجبات التي تضطلع بها في مجال رعاية وتأهيل المصابين العسكريين وذويهم وما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المجالات وما تطمح إليه من تطلعات مستقبلية.



وقال الترك، إن الهيئة تسعى بتوجيهات من رئيسها سمو الأمير مرعد بن رعد إلى تقديم الخدمة الفضلى للمصابين العسكريين وذويهم تحقيقاً للرؤى الملكية السامية في تقديم أفضل الخدمات لرفاق السلاح الذين كان لهم السبق في التضحية والفداء خدمة للوطن والذود عن حماه.



بدوره أكد الغرايبة، أهمية دور الهيئة الكبير في خدمة ورعاية هذه الشريحة المميزة من أبناء الوطن التي تستحق الرعاية والاهتمام تقديراً لجهودها وتضحياتها في خدمة الوطن وأداء الواجب وحمل أمانة المسؤولية، مثمناً سعي الهيئة الدائم لتوفير خدمات الرعاية والتأهيل وتذليل العقبات أمام المصابين العسكريين لممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.



وضم الوفد: عضو مجلس الأمناء والمكلفة بتيسير أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ومفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية الدكتور سيف الجنيدي.



وفي نهاية الزيارة جال الوفد على مرافق الهيئة وأقسامها المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات المقدمة للمصابين العسكريين وذويهم، كما قدم مدير عام الهيئة، درعاً تذكاريا للغرايبة تقديراً لدور المركز في حماية حقوق المواطن.