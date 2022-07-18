الهاشمية والحديقة النباتية توقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية والحديقة الملكية النباتية اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات العلمية والتدريب مع كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة في الجامعة.



وأكدت سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، ومؤسس الحديقة الملكية النباتية، خلال رعايتها حفل توقيع المذكرة، أهمية هذا التشبيك بين المؤسسات الوطنية الرائدة، خاصة بين مؤسستين لهما باع طويل في مجالات المحافظة على البيئة.

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