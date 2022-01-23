الهزة الأرضية تتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الهزة_الأرضية عبر منصة تويتر اليوم الأحد بعد أن حدثت هزة أرضية في بحيرة طبريا مساء أمس السبت، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.

اضافة اعلان



وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات تم توثيقها أثناء حدوث الهزة حيث شعر أهالي محافظة اربد بالهزة في ساعة متأخرة من ليلة أمس.



ومن جهته أكد الباحث والمتخصص في علم وشؤون الزلازل الدكتور محمود القريوتي في تصريحات سابقة لـ "الوكيل الاخباري" ان منطقة جنوب طبريا تعرضت مساء السبت 2022/01/22 لهزة أرضية بقوة زلزالية مقدارها 4.1 درجة وعلى عمق 2 كم حسب بيانات مراصد ومراكز زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).



اسمعوا صوت الحيوانات يا لطيف الهزة الأرضية بالشمال مين حس فيها ..اسمعوا صوت الحيوانات يا لطيف pic.twitter.com/UnbH1MjSVS January 23, 2022

#الهزة_الارضية إن اخطر مناطق الزلازل في العالم هي حفرة الانهدام الافريقي والتي تمتد من لبنان الى طبريا فالبحر الميت والبحر الاحمر ومصر والسودان واذا حدث هذا الزلزال بالفعل بكل قوته سيكون مدمر وكارثي بكل ما تعني الكلمه January 23, 2022