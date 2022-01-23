الهزة الأرضية تتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الهزة_الأرضية عبر منصة تويتر اليوم الأحد بعد أن حدثت هزة أرضية في بحيرة طبريا مساء أمس السبت، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.
وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات تم توثيقها أثناء حدوث الهزة حيث شعر أهالي محافظة اربد بالهزة في ساعة متأخرة من ليلة أمس.
ومن جهته أكد الباحث والمتخصص في علم وشؤون الزلازل الدكتور محمود القريوتي في تصريحات سابقة لـ "الوكيل الاخباري" ان منطقة جنوب طبريا تعرضت مساء السبت 2022/01/22 لهزة أرضية بقوة زلزالية مقدارها 4.1 درجة وعلى عمق 2 كم حسب بيانات مراصد ومراكز زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
الهزة الأرضية بالشمال مين حس فيها ..— 🕊سِيرٰينٌ (@Sony___s) January 23, 2022
اسمعوا صوت الحيوانات يا لطيف pic.twitter.com/UnbH1MjSVS
اللهم الاردن والأهل والأحبة 💜— Mohammad Bataineh (@Acc_Bataineh) January 23, 2022
اللهم إربد 💜#الهزة_الارضية
#الهزة_الارضية إن اخطر مناطق الزلازل في العالم هي حفرة الانهدام الافريقي والتي تمتد من لبنان الى طبريا فالبحر الميت والبحر الاحمر ومصر والسودان واذا حدث هذا الزلزال بالفعل بكل قوته سيكون مدمر وكارثي بكل ما تعني الكلمه— anas assaf (@anas44354175) January 23, 2022
تعقيباً على الهزة الأرضية:— حماده - 𓂆🇵🇸 Hamada (@BeshawyA) January 23, 2022
يقول إبن خلدون في مقدمته:
"إذا رأيت الناس تُكثر الكلام المضحك وقت الكوارث فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم، وهم قومٌ بهم غفلة، واستعباد، ومهانة، كمن يساق للموت وهو مخمور."
الحمدلله على سلامة اهل إربد العزيزة #الهزه_الأرضيه— قاسم (@bb70k) January 23, 2022
جانب من ألأضرار المادية بأحد المنازل في منطقة #الشونه_الشمالية جراء الهزة الأرضية دون وقوع إصابات بالأرواح...#الهزه_الارضيه pic.twitter.com/0Gte7FSxvw— maya rahhal (@Memyrahhal77) January 22, 2022