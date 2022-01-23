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الأحد، 23-01-2022 09:22 ص

الهزة الأرضية تتصدر تويتر في المملكة

زلزال 3


الوكيل الإخباري - تصدر وسم #الهزة_الأرضية عبر منصة تويتر اليوم الأحد بعد أن حدثت هزة أرضية في بحيرة طبريا مساء أمس السبت، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر.

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وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات تم توثيقها أثناء حدوث الهزة حيث شعر أهالي محافظة اربد بالهزة  في ساعة متأخرة من ليلة أمس.


ومن جهته أكد الباحث والمتخصص في علم وشؤون الزلازل الدكتور محمود القريوتي في تصريحات سابقة لـ "الوكيل الاخباري" ان منطقة جنوب طبريا تعرضت مساء السبت 2022/01/22 لهزة أرضية بقوة زلزالية مقدارها 4.1 درجة وعلى عمق 2 كم حسب بيانات مراصد ومراكز زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

 


 




 

 


 

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