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الثلاثاء، 11-10-2022 04:38 م

الهشلمون : تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت الصناعية أهم أهداف كتلة (إنجاز)

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الوكيل الاخباري - أكد مرشح كتلة إنجاز لانتخابات غرفة صناعة عمان مجدي الهشلمون، أهمية تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية واعتباره هدف استراتيجي لكل صناعي.

وبين أن تحقيق هذه الغاية يبدأ من الصناعي نفسه عبر تطوير قدراته التنافسية داخل منشأته باستخدام تقنيات الصناعة المتقدمة، مبينا أن هدف كتلة (إنجاز) العمل على تمكين المنشآت الصناعية وكوادرها من رفع الانتاجية وتقليل كلف التشغيل.

وأشار إلى بيئة العمل وضرورة تطويرها وتعزيزها بتشريعات ناظمة وإجراءات حكومية تتلاءم مع حاجات القطاع الصناعي المتنامية.

وقال الهشلمون، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الاردنيين ، إن كتلة (إنجاز) ستعمل من خلال التواصل الدائم مع الحكومة على توضيح المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي بهدف الحث على تخفيض الأعباء الاقتصادية على القطاع الصناعي بشتى أنواعها.

وأضاف الهشلمون الذي يملك باعا طويلا في العمل العام الصناعي يزيد عن ٣٠ عاما، أن القطاع الصناعي الموحد في غرفة قوية وهيئة عامة تلتف حولها هو الضامن الرئيس لتحقيق الانجازات وبناء صناعة مزدهرة تتمتع بتنافسية قوية محليا ودوليا.

وقال الهشلمون إن الكتلة ستعمل أيضا على تعزيز  مشاركة الصناعيين في المعارض المحلية والخارجية لتعزيز وتنويع صادراتهم وضمان تواجد منتجاتهم في الأسواق.

وأكد أن (إنجاز) ستعمل على تعزيز نهج التشاركية مع الحكومة ومختلف المؤسسات الرسمية بما يخدم القطاع الصناعي ويعالج المشكلات الإجرائية ويحقق المكاسب للقطاع الصناعي.

وأكد الهشلمون أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأبرز للعمالة المحلية، وأن الدعم المقدم للصناعة الوطنية ينعكس مباشرة على شكل فرص عمل للشباب، الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل فاعل في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

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